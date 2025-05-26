CHP'li Burhanettin Bulut'tan Özgür Özel'i Tehdit Eden Eski Çatalca Müftüsüne Tepki

Eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun, Volkan Konak’ın vefatına “Sahnede gebermiş” sözleriyle tepki çeken paylaşımının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik “Sana tokadı ben atacağım” tehdidi büyük yankı uyandırdı. CHP’li Burhanettin Bulut, “Bu saldırgan dil, nefretin ve kutuplaşmanın ürünü” diyerek soruşturma talep etti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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CHP'li Burhanettin Bulut'tan Özgür Özel'i Tehdit Eden Eski Çatalca Müftüsüne Tepki

Volkan Konak'ın vefatına ilişkin "Sahnede gebermiş" paylaşımıyla tepki çeken eski Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu, bu kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Mehmetalioğlu, Özel'i sosyal medyada "Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) buyur gel Fatih’teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkânında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin. Sana tokadı ben atacağım bekle" ifadeleriyle tehdit etti.

'DERHAL SORUŞTURMA BAŞLATILMALI'

Özel'i tehdit eden Mehmetalioğlu'na CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'tan tepki geldi. Bulut, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Diyanet’te görev yapan birinin ağzından çıkan sözler sadece rezillik değil, aynı zamanda nefret suçudur. Cirmi kadar yer yakacak olan zat, bırakın dini, insanlığı bile temsil edemez! Bu cüreti nereden bulduğunu çok iyi biliyoruz. Bu saldırgan dil, kamu görevlilerini iktidarın trolü haline getiren yönetim anlayışının, nefretin ve kutuplaşmanın ürünüdür. Hukuk devleti görevini yapmalı, derhal soruşturma başlatılmalıdır."

Özgür Özel, daha önce mitinglerde Mehmetalioğlu’nun Volkan Konak’a yönelik hakaret içeren paylaşımına sert tepki göstermiş, “Ben kimseyi yuhlatmam ama bu namussuzu yuhlayın! Bu ahlaksızı, din adamı görünümlü şeytanı yuhlayın!” diyerek kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Volkan Konak İçin 'Geberdi' Demişti! Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e Hadsiz Tehdit: 'Sana Tokadı Ben Atacağım Bekle'Volkan Konak İçin 'Geberdi' Demişti! Çatalca Müftüsü'nden Özgür Özel'e Hadsiz Tehdit: 'Sana Tokadı Ben Atacağım Bekle'Siyaset

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