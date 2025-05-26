Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu Makamlar Gelip Geçici' Diyerek Uyardı: 'Gözlerinin Yaşına Bakmayız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarına seslendiği konuşmasında "Bu makamların her biri gelip geçicidir" diyerek görevini kötüye kullanan herkesle mücadele edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, millete hizmet etmeyen ve kamu mallarını israf eden hiç kimsenin "gözünün yaşına bakmayacaklarını" belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bu Makamlar Gelip Geçici' Diyerek Uyardı: 'Gözlerinin Yaşına Bakmayız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuştu. Erdoğan törende kamu çalışanlarının görev ve yetkilerini usulsüz bir şekilde kullanmamaları gerektiğini vurguladı. Görevini kötüye kullanan ya da ihlal eden hiç kimseyi tolere etmeyeceklerini söyleyen Erdoğan, kurdukları CİMER sayesinde de çok önemli bir iletişime aracı olduklarını ifade etti.

'BU MAKAMLAR MİLLETİN EMANETİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Mevkii konumu unvanı ne olursa olsun devlet hizmetindeki her kardeşime şunu hatırlatmak isterim; bu makamların her biri gelip geçicidir. Bu makamlar milletin emanetidir bize. Asıl olan milletin duasını alabilmektir. Görevini ve yetkisini kötüye kullanan, milletin beklentisine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun parçası olan, devletin itibarına halel getiren, kamu mallarını israf eden, beytülmale el uzatan kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız.

'DEVLET VATANDAŞA HİZMET EDER'

Koltuğundan güç devşirerek vatandaşa zulmeden kimseye müsamaha göstermeyiz. Devlet demek düzen intizam demektir. Devlet vatandaşa hizmet eden mekanizmadır. İşlemin yasalara uygun olması etik ve meşru olduğu anlamına gelmez. Milletimizin tek bir ferdinin bile hakkının yenmesine müsaade etmeyiz. Kamu personelimizin burada hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Hukuka, etik anlayışa uyan her kardeşimin bu milletin başının üzerinde yeri var.

'CİMER'E 4-5 MİLYON BAŞVURU YAPILDI'

Biz devletle millet arasındaki duvarları yıktık. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başlattığımız Beyaz Masa uygulamasının daha modernini CİMER'le tüm ülke genelinde hayata geçirmiş olduk. CİMER'e 4,5 milyon başvuru yapıldı."

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Kaynak: Haber Merkezi

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