CHP'li Kanko'dan Çatalca Müftüsü'ne Tepki

CHP Milletvekili Mühip Kanko, sanatçı Volkan Konak ile ilgili yakışıksız sözleri sonrası CHP lideri Özgür Özel'i de tehdit eden Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’na tepkisini dile getirdi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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CHP'li Kanko'dan Çatalca Müftüsü'ne Tepki

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, son dönemdeki skandallarıyla gündemden düşmeyen Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’na tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tehdit ederek merhum sanatçı Volkan Konak’a da "Gebermiş" şeklinde bir ifade kullanan Mehmetalioğlu’nun halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini söyleyen Kanko, şahıs hakkındaki davaları da hatırlattı.

CHP Milletvekili Mühip Kanko, "Milletimizin vicdanını yaralayan, toplumumuzu ayrıştıran ve adalet duygusunu ayaklar altına alan bu şahıs hakkında üç ayrı suçtan iki dava açılmış, 9 yıla kadar hapis cezası istenmiş olmasına rağmen hala kamu görevine devam ediyor" diye konuştu. Kanko, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ahmet Mehmetalioğlu’nun amacının kamuoyunu tahrik etmek olduğunu belirten Kanko, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a "Bu kişiyi neden koruyorsunuz? Bu cesareti kimlerden alıyor? Ahmet Mehmetalioğlu’nun ipleri kimin elinde? Hangi karanlık odaklar kamu görevlisini bu şekilde konuşturabiliyor?" sorularını sordu.

DİYANET'E ELEŞTİRİ

Milletvekili Kanko, "Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Koruma ordunu yanına almadan buyur gel Fatih’teyiz" ifadelerini kullanan şahısla ilgili Diyanet’in suskunluğunun çok ciddi sonuçlara sebep olduğunu bildirdi. Diyanet'in sorumluluktan kaçtığını savunan vekil, "Bu sessizlik, toplumsal barışı ve kurumun güvenilirliğini zedelemektedir" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'e de desteğini vurgulayan Kanko, "Bu ülkede onurlu yurttaşlar, adalet duygusunu ve halkın iradesini savunanlarla beraberdir. Bu provokatör dilin, nefret söylemlerinin ve tehditlerin arkasındaki karanlık ilişkiler açığa çıkarılmalı, bu şahıs derhal görevden alınmalı ve hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır" diyerek hiçbir tehdide boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

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