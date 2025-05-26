Genelkurmay Başkanı Gürak, Ürdünlü Mevkidaşı Hnaity’i Askeri Törenle Karşıladı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Ürdünlü mevkidaşı Yousef A. Al Hnaity’i Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Ürdün Haşimi Krallığı Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yousef A. Al Hnaity’i askeri törenle karşıladığı aktarıldı.

Daha sonra Gürak ve Hnaity, heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

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