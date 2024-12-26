Ebru Polat Eski Mesleğine Geri Döndü! Döner Dönmez İlk İcraatını Açıkladı! 'Çok Büyük...'

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, avukatlık mesleğine geri döndüğünü açıkladı. Polat “Döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı” dedi.

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“Hazmedemeyenlere Soda”, “Seni Yerle”, “Bro” gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Ebru Polat, dikkat çeken bir karar aldı. Şarkıları kadar kliplerindeki giyim tarzıyla da dikkat çeken Polat, avukatlık mesleğine geri döndüğünü açıkladı.

Ebru Polat Eski Mesleğine Geri Döndü! Döner Dönmez İlk İcraatını Açıkladı! 'Çok Büyük...' - Resim : 1

“ÇETENİN ÜZERİNE ÇÖKTÜK”

Polat, mesleğine döner dönmez ilk alacağı davayı şöyle duyurdu: Uzun bir aradan sonra mesleğe geri döndüm ve döner dönmez çok büyük bir dolandırıcılık çetesinin üzerine çöktük ve bir dolandırıcılık çetesini çökertiyoruz. Haklarında soruşturma başlatıldı.

Ebru Polat Eski Mesleğine Geri Döndü! Döner Dönmez İlk İcraatını Açıkladı! 'Çok Büyük...' - Resim : 2

'EVDEN ÇALIŞACAKSINIZ’ DİYOR

Çetenin hakkında soruşturma başlatıldığını belirten Ebru Polat, çetenin ev hanımlarını hedef aldığını söyledi. Polat çetenin tuzağını şöyle anlattı: Özellikle diyor ki, 'Evden çalışacaksınız, 500 lira yatıracaksınız ve biz size ardından ürünleri göndereceğiz.' Ürünleri gönderdiklerinde de bir anda emrivaki şekilde 'Size ürün gönderdik, kargo parası tuttu, 4 bin lirada öyle göndermeniz gerek' diyorlar. Siz diyorsunuz ki ama böyle bir şey yok. '500 lira istemiştiniz, 4 bin lira gönderemem' dediğiniz andan itibaren de tehditler başlıyor.

Ebru Polat Eski Mesleğine Geri Döndü! Döner Dönmez İlk İcraatını Açıkladı! 'Çok Büyük...' - Resim : 3

“SAKIN DEDİM GÜVENMEYİN”

Çete üyelerinin kendisini fotoğrafını Photoshop ile paylaşarak 'Ebru Polat bizim en büyük destekçimiz' dediklerini açıklayan Polat “Hemen sevenlerim bana mesaj attılar, Ebru Hanım böyle bir durum var güvenebilir miyiz buraya diye. Sakın dedim güvenmeyin bunlar dolandırıcı, hiçbir şekilde tanımıyorum, bu Photoshop'tan hiç haberim yok. Sakın güvenmeyin deyip birçok kişiyi de bu durumdan kurtardım” dedi.

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Kaynak: DHA

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