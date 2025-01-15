Şakir Paşa Ailesi Dizisine Taze Kan, Kızını Oynayacak, Şimdiden Herkes Onu Konuşuyor

YANGIN SONRASI KÖŞK RESTORE EDİLDİ

Fragmanlarıyla herkesin hikayesini merak ettiği, bölümleriyle ekrana kilitleyen Şakir Paşa Dizisi’nin çekim platosunda çıkan yangın sonrasında dizi birkaç bölüm ekranlara gelmemiş herkes final olacağını iddia etmişti.