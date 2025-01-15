Şakir Paşa Ailesi Dizisine Taze Kan, Kızını Oynayacak, Şimdiden Herkes Onu Konuşuyor
Büyükada’da yer alan çekim platosunda çıkan yangında köşkün büyük hasar alması sonucu çekimlerine ara verilen ve yeniden çekimlerin başladığı fenomen dizi ‘Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ dizisine yeni bir oyuncu dahil olacak. Şakir Paşa'nın kızı Aliye Berger'i bakın hangi oyuncu canlandıracak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Gazeteci Birsen Altuntaş’un haberine göre, reyting rekorları kıran dizide Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından olan Şakir Paşa’nın kızı Aliye Berger’e ünlü oyuncu Hazal Kaya hayat verecek.
YANGIN SONRASI KÖŞK RESTORE EDİLDİ
Fragmanlarıyla herkesin hikayesini merak ettiği, bölümleriyle ekrana kilitleyen Şakir Paşa Dizisi’nin çekim platosunda çıkan yangın sonrasında dizi birkaç bölüm ekranlara gelmemiş herkes final olacağını iddia etmişti.
KADROYA YENİ BİR OYUNCU DAHA GELİYOR
Çıkan yangından büyük hasar alan köşk, kısa süre içinde restore edilip çekimler yeniden başlamıştı. Oyuncuların setten fotoğraflar paylaşarak yeni bölümlerin hazırlıklarına başladıklarını duyurmasının ardından diziye yeni bir oyuncu daha dahil olacağı ortaya çıktı.
HAZAL KAYA ALİYE BERGER OLACAK
Dizide Türkiye’nin ilk kazıma ve oyma gravür sanatçılarından Aliye Berger’e hayat verecek oyuncunun Hazal Kaya olacağı öne sürüldü.
Hazal Kaya’nın yapımcı Fatih Aksoy’la bir araya geldiği, Kaya’ya Aliye Berger rolünün teklif edildiği ifade edildi. Kaya’nın rolü kabul ettiği söylendi.