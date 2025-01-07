Şakir Paşa Ailesi'nin Köşkünde Çıkan Yangının Nedeni Ortaya Çıktı: Beklenen İtfaiye Olay Raporu Geldi

NOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın çekildiği Büyükada'daki köşk tamamen kül olmuştu. İki haftadır yeni bölümü yayınlanmayan dizinin platosunda çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapılan detaylı incelemeler sonucu ortaya çıkan İtfaiye Olay Raporu'na göre, yangının başlıca nedeni elektrik kaynaklı bir sorun olduğu belirtildi.