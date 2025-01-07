Şakir Paşa Ailesi'nin Köşkünde Çıkan Yangının Nedeni Ortaya Çıktı: Beklenen İtfaiye Olay Raporu Geldi
NOW TV'nin sevilen dizisi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın çekildiği köşkte çıkan büyük yangının nedeni belli oldu. Beklenen İtfaiye Olay Raporu ortaya çıktı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza gibi isimlerin yer aldığı Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği plato geçtiğimiz haftalarda yanmıştı. Yangın nedeniyle ekrana ara veren dizinin çekimleri başlarken beklenen İtfaiye Olay Raporu ortaya çıktı. Yangının nedeni belli oldu, yapımcının zararı dudak uçuklattı.
NOW TV'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın çekildiği Büyükada'daki köşk tamamen kül olmuştu. İki haftadır yeni bölümü yayınlanmayan dizinin platosunda çıkan yangının nedeni ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapılan detaylı incelemeler sonucu ortaya çıkan İtfaiye Olay Raporu'na göre, yangının başlıca nedeni elektrik kaynaklı bir sorun olduğu belirtildi.
YAPIMCININ ZARARI DUDAK UÇUKLATTI
Şakir Paşa ailesinin Büyükada’daki köşkünün aynısını inşa eden yapımcının yangın sonrasında ise zararı ortaya çıktı. Yapımcının yaklaşık 50 milyon TL'lik bir zarara uğradığı tahmin edildi.