İstanbul'da Metroda Dehşeti Yaşadı: Yürüyen Merdivende Parmakları Koptu!

İstanbul'da Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdivende meydana gelen kazada, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadının ayağı sıkıştı ve üç parmağı koptu.

AYAĞINI KAPTIRDI

Olay, saat 12.30 sıralarında yaşanırken, iddiaya göre H.Ç. metroya inmek için yürüyen merdiveni kullandığı sırada ayağını merdivene kaptırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

3 PARMAĞI KOPTU

Sağlık ekipleri, sol ayağındaki üç parmağı kopan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından yürüyen merdiven girişe kapatılarak teknik inceleme başlatıldı, polis olayın detaylarını araştırıyor.

Kaynak: İHA