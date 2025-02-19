İstanbul'da Metroda Dehşeti Yaşadı: Yürüyen Merdivende Parmakları Koptu!
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdivende feci bir kaza meydana geldi. 69 yaşındaki H.Ç.’nin ayağı yürüyen merdivene sıkıştı ve üç parmağı koptu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul'da Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu Pendik İstasyonu'nda yürüyen merdivende meydana gelen kazada, 69 yaşındaki H.Ç. isimli kadının ayağı sıkıştı ve üç parmağı koptu.
AYAĞINI KAPTIRDI
Olay, saat 12.30 sıralarında yaşanırken, iddiaya göre H.Ç. metroya inmek için yürüyen merdiveni kullandığı sırada ayağını merdivene kaptırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
3 PARMAĞI KOPTU
Sağlık ekipleri, sol ayağındaki üç parmağı kopan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından yürüyen merdiven girişe kapatılarak teknik inceleme başlatıldı, polis olayın detaylarını araştırıyor.
Kaynak: İHA
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