BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen'i Tutuklatan Slogan! İfade Tutanağına Gerçek Gündem Ulaştı

Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil işçilerinin düşük ücretlere karşı başlattığı iş bırakma eylemleri devam ederken Birleşik Tekstil İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alınıp ardından tutuklandı. Türkmen gözaltına alındıktan sonra 2 defa savcı değiştirildi. Adli işlemlerin ardından Türkmen 17 Şubat’ta 'suç işlemeye tahrik' ve 'çalışma hürriyetinin engellenmesi' suçlamasıyla tutuklandı. Türkmen tutuklanmasında gerekçe olarak 'delilleri karartma ve kaçma şüphesi' gösterildi. Türkmen’in ifade ve mahkeme tutanağına Gerçek Gündem ulaştı.

İŞÇİLERİN ATTIĞI SLOGAN TUTUKLANMA GEREKÇESİ SAYILDI

Türkmen'e Gaziantep Emniyeti'nde 'çalışma hürriyetinin ihlali' suçlamasıyla sosyal medyada yaptığı paylaşım soruldu. Söz konusu paylaşımda "Hava buz gibi. Saat 00:40 Şireci ayakta! Direnenler de var bu havalarda. Şubat’ı ısıtanlar, geceyi aydınlatanlar. Şireci işçileri patrona ait Sırma Hali Fabrikası’nın işçilerine sesleniyor: Sırma dışarı! Başpınar uyuma, ekmeğine sahip çık" ifadeleri yer aldı.

Türkmen ifadesinde, işçilerin eylemi kendi iradeleriyle başlattığını hatırlatarak "İşçilerin düşük ücrete karşı zam talebi dahil ağır çalışma koşullarına yönelik talepleri için demokratik ve barışçıl yöntemlerle iş bırakıp greve çıkması ülkemizde ve dünyanın her yerinde suç olmayan bir haktır. Başpınar’da yaşanan eylemlerin hiçbirisinde mala ya da cana zarar verme veya çalışmak isteyen insanların çalışmasını engellemeye yönelik kamu güvenliğini ve huzuru tehdit edecek tek bir eylem yaşanmamıştır" dedi.

'SUÇ İŞLEME TAHRİK EDEN' TWEET!

Türkmen’e 13 Şubat’ta sendika hesabından atılan, AKP Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın fabrikası önündeki işçi bulaşmasına yönelik tweet de soruldu. Ayrıca kent meydanında yapılması planlanan eylemin duyurusuna ilişkin 15 Şubat’ta atılan tweet de Türkmen’e yöneltildi. Türkmen sendika hesabından atılan tüm tweetlerin kendisinin onayı alınarak atıldığını belirtti. BİRTEK-SEN hesabından atılan söz konusu tweetin Türkmen’in tutuklanmasına gerekçe olan 'suç işlemeye tahrik' suçuna delil olarak gösterildi.

'15 TEMMUZ’DA SOKAĞA ÇIKMAK KADAR MEŞRU'

Türkmen kendisine Valilik yasağını bilip bilmediğine ilişkin soruya "Yasaklama kararını Valiliğin sosyal medya hesabından öğrendim" dedi. Savunmasını yapan Türkmen şunları söyledi:

"Valiliğin söz konusu kararı anayasaya ve hukuka aykırı bir karardır. Kararın Valilik tarafından verilmesi bu kararın hukuki ve meşru olduğu anlamına gelmez. 15 Darbe girişiminde ülkedeki demokratik rejimi ve anayasal hakları ortadan kaldırmaya dönük herhangi bir girişime karşı sokağa çıkmak ve demokratik hak ve özgürlükleri savunmak ne kadar meşru ise Valiliğin bu yasak kararına karşı sokağa çıkmak anayasa ile bize verilmiş demokratik hak ve özgürlüklerimize sahip çıkmak da o kadar meşrudur."

DELİL KARARTMA ŞÜPHESİYLE TUTUKLANDI

Türkmen ifadesinin ardından Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Burada Türkmen’e savunması soruldu. İfadelerini tekrarlayan Türkmen’in tweetler delil gösterilerek tutuklanmasına karar verildi. Tutukluluk gerekçesi olarak ise 'delil karatma' ve 'kaçma şüphesi' gösterildi.

'HUKUKİ BİR MANTIK ARAMIYORUZ'

Türkmen’in avukatı Esmer Özer ile tutukluluk sürecini Gerçek Gündem'e değerlendirdi. Özer, "Sırf tutuklama verebilmek için TCK 214’ü eklemişler yani ‘suç işlemeye tahrik’ suçunu. Dayanak olarak da Valiliğin eylem yasağını göstermişler" dedi. "Gösteri yürüyüş kanununa muhalefete girmez mi?" sorumuza karşılık Özer "Bizim savunmalarımız benzerdi. Eğer Valilik kararına aykırılık varsa kabahattir ve tutuklama gerektirmez" yanıtını verdi.

Özer, "Suç işlemeye tahrik suçu için başka kişilerin suç işlemiş olması gerekmez mi?" sorumuza ise "Ortada suç yok ki tahrik olsun. Ama maalesef hukuki bir mantık aramıyoruz" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi