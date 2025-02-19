Yediemin Otoparkından Araç Çalanlar Yakalandı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yediemin otoparkından çalınan 4 araca ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yediemin otoparkından çalınan araçların çekiciyle Bursa'ya götürüldüğünü belirledi. Kimlikleri tespit edilen 7 şüpheliden 6’sı Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Diğer şüpheli ise sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışırken Gürcistan sınırında gözaltına alındı.
Balıkesir'e getirilen 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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