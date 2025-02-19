Yolda Yürüyen Kadınların Yaşadığı Dehşet Kamerada, Ölümden Kıl Payı Döndüler
Bursa’da aracını park etmeye çalışan sürücü faciaya yol açtı. Fren ile gazın yerini karıştıran sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada iki kadın yola savruldu. Kazanın korku dolu anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde yolda yürüyen iki kadın faciadan kıl payı döndü. Sürücü diş hekimi Sezgin Ç., aracını park ederken fren yerin gaza basınca korkutan bir kaza meydana geldi. Sürücü, yolda yürüyen B.Ş. ve A.E.'ye çarptı.
İKİ KADIN DA YOLA SAVRULDU
Feci kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan iki kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki kadının kıl payı ölümden döndüğü kazada otomobil sürücüsü Sezgin Ç.,adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
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