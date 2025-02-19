Gümüşhane’de Korkunç Kaza: Kamyonet Dereye Uçtu

Gümüşhane’de bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Korkunç kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

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Gümüşhane’de Korkunç Kaza: Kamyonet Dereye Uçtu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde etkili olan kar yağışı, kazaya neden oldu. Feci kaza Süme Mahallesi Kalebaşı mevkiinde meydana geldi.

Erikbeli Yaylası’ndan Özkürtün Beldesi yönüne ilerleyen Ekrem Sancak yönetimindeki kamyonet dere yatağına düştü.

Gümüşhane’de Korkunç Kaza: Kamyonet Dereye Uçtu - Resim : 1

Kazada sürücü ile araçta bulunan Fevzi Sancak, Mustafa Kurtulan, Erol Sancak ve Oktay Öğretici yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla dere yatağından çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gümüşhane’de Korkunç Kaza: Kamyonet Dereye Uçtu - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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