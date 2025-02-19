Gümüşhane’de Korkunç Kaza: Kamyonet Dereye Uçtu

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde etkili olan kar yağışı, kazaya neden oldu. Feci kaza Süme Mahallesi Kalebaşı mevkiinde meydana geldi.

Erikbeli Yaylası’ndan Özkürtün Beldesi yönüne ilerleyen Ekrem Sancak yönetimindeki kamyonet dere yatağına düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Fevzi Sancak, Mustafa Kurtulan, Erol Sancak ve Oktay Öğretici yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla dere yatağından çıkarılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA