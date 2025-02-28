Polis Memurunun Yaralandığı Kaza Kamerada

Arnavutköy'de makas atan otomobilin neden olduğu zincirleme kazada, polis memuru Sinem Bolat yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre caddede makas atarak ilerleyen bir otomobil, polis memuru Sinem Bolat'ın kullandığı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bolat'ın otomobili park halindeki bir kamyonete çarparken, kamyonet de önünde park halindeki iki araca vurdu. Makas atan otomobil ise savrularak iki araca daha çarparak durabildi.

Kazada, Sinem Bolat yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin sıkıştığı yerden kurtardığı Bolat, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, makas atan otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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