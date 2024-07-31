Yine MESEM Yine Cinayet! 'Çocuk İşçi' Elektrik Akımına Kapılarak Öldü

Milli Eğitim'im MESEM uygulamasıyla, çocuk emeği sömürüsüyle beraber "çocuk işçi" ölümlerinde de artış yaşanıyor. Son olarak dün Konya'da 16 yaşındaki Eren Dağ, MESEM kapsamında çalıştırıldığı firmanın sondaj çalışması sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Yine MESEM Yine Cinayet! 'Çocuk İşçi' Elektrik Akımına Kapılarak Öldü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) "öğrencilere zanaat öğretmek için kurduğu" MESEM ile birlikte Türkiye'de 15-17 yaş arasındaki çocukların işgücüne katılma oranları arttı. Bununla birlikte "çocuk işçi" ölümlerinde de ciddi bir artış meydana geldi. Son 11 yılda 695'ten fazla çocuk, çalıştırıldıkları iş yerlerinde hayatını kaybetti. Eğitimciler ve sendikalar yıllardır uygulamanın tehlikelerine dikkat çekerken, dün Konya'da bir çocuk işçi cinayeti daha meydana geldi.

Saat 20.00 sıralarında, Karapınar Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi 16 yaşındaki Eren Dağ, çalıştığı sondaj firmasıyla Akören mevkiine gitti. Dağ, bir tarlada kuyu açmak için sondaj çalışması yapılırken elektrik akımına kapıldı.

AĞABEYİ DE ORADA ÇALIŞIYOR

Çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eren Dağ, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dağ’ın cenazesinin yapılacak otopsinin ardından bugün Karapınar'da defnedilmesi bekleniyor.

Dağ'ın ağabeyi Musa Dağ'ın da aynı iş yerinde çalıştığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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