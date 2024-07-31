Kalp Krizi Geçiren Uzman Çavuş Şehit Oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yapan Seydi Ünlü, görev yaptığı Somali'de geçirdiği kalp krizi sonucunda şehit oldu. Ünlü'nün cenazesi ailesinin yaşadığı Eskişehir'e getirilecek.



Eşi ve 3 çocuğu İzmir'de yaşayan Ünlü'nün cenazesinin Eskişehir'e gelmesi bekleniyor.

AİLESİ ACI HABERİ ALDI



Anne ve abisi Kümbet Mahallesi'nden olan şehit için sabah saatlerinde jandarma ekiplerinin ambulansla birlikte aileye haber verdiği belirtildi.



YAŞAR GÜLER'DEN BAĞSAĞLIĞI MESAJI



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MSB'ye ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kahraman silah arkadaşımız, 30 Temmuz 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. " ifadelerini kullandı.



