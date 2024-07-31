TIR Alev Alev Yandı, Sürücüsü Yaralandı

Gaziantep'de bir TIR bilinmeyen bir sebeble alev alev yanmaya başladı. TIR'ın sürücüsü yaralandı.

TIR Alev Alev Yandı, Sürücüsü Yaralandı

Gaziantep'te gece saatlerinde yanan tırın sürücüsü ağır yaralandı. Olay, gece geç saatlerde Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halindeki 73 AAV 282 plakalı tır, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında tır içerisinde bulunan sürücü Ümit O.'yu (22) güçlükle çıkardı.

TIR SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Vücudunda ciddi yanıklar oluşan ve ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alev topuna dönen tır ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yaralanan sürücünün hastanedeki tedavisi sürerken, yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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