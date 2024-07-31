Tüm Fenomenler Kullanıyordu! Dev Şirket İflasını Duyurdu

Fenomenlerin yayınlarında kullanmasıyla bilinen koltuk devi Recaro'nun iflas başvurusunda bulunduğu duyuruldu. Ünlü firmanın iflası şimdilik sadece otomotiv kısmını etkileyecek. Şirket, uçak, ofis, oyuncu ve bebek koltuklarını geliştirmeye devam edecek.

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Tüm Fenomenler Kullanıyordu! Dev Şirket İflasını Duyurdu

Youtube, Facebook, TikTok ve Instagram gibi platformlarında fenomenlerin koltuğu olarak bilinen Recaro’nun iflas başvurusunda bulunduğu duyuruldu. Açıklama, Almanya’nın ünlü otomotiv sitesi automobilwoche.de'den geldi.

Firmanın iflas ettiği ancak fenomenlerin kullandığı koltukların üretiminin ise şimdilik devam edeceği öğrenildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, şirketin geleceğine ilişkin umut olmadığı belirtiliyor.

Audi, Aston Martin, BMW (M modelleri), Mercedes (AMG modelleri), Cadillac, Ford, Ineos, Mazda, Porsche ve Renault’a konsept koltuklar üreten Recaro Automotive, 2020 yılının ilk yarısında, daha iyi bir performans ortamı, ergonomik oturma alanı ve özel tasarımlarla yeni bir teknolojik yapıya kavuşmuştu.

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