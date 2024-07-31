THY ve Pegasus'tan Uçak Biletlerine Zam

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılında uygulamaya konulan iç hat biletlerinin tavan fiyatı, bu tarihten sonra ilk kez zamlandı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, mevcut 3 bin 253 liralık tavan fiyat, 1 Ağustos'tan itibaren 4 bin 3 liraya yükseltildi.

THY ve Pegasus Havayolları, yeni tavan fiyatlarını uçuş tarifelerine entegre etti. Buna göre, bir uçuşta satılan biletlerin yüzde 80'i 2 bin 503 TL olarak vatandaşlara sunulacak, geri kalan yüzde 20'lik kısmı ise 4 bin 3 TL olacak şekilde fiyatlandırılacak.