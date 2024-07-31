Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 23 Zam Geldi

Enerji ve toplu ulaşımda yapılan peş peşe zamların ardından bir kötü haber de uçak firmalarından geldi.



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılında uygulamaya konulan iç hat biletlerinin tavan fiyatı, 11 yıl sonra ilk kez nisan ayında değiştirilmiş ve 2 bin 500 liradan yüzde 30'luk artışla 3 bin 250 lira seviyesine çekilmişti.



Bu artıştan 3 ay sonra Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve hava taşımacılığında artan maliyetleri gerekçe gösteren firmaların talepleri sonucunda yurt içi uçuşlarda geçerli olacak tavan fiyat uygulamasına bir zam daha yapıldı.







YARINDAN İTİBAREN YÜZDE 23 ZAMLANACAK



Yapılan değişiklik sonrasında firmalar, yurt içi yapılacak bir uçuşta satılan biletlerin %80'ini 2503 TL fiyatlandırma ile müşterilerine sunulacak. Geri kalan %20'lik kısım ise 4003 TL olacak şekilde fiyatlandırılacak.



