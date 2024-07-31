Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 23 Zam Geldi

Türkiye'nin en büyük havayolları olan Türk Hava Yolları ve Pegasus, yurt içi uçak biletlerindeki tavan ücret uygulamasında yüzde 23 artışa gidiyor. Yapılan zam sonrasında halihazırda 3253 TL olan tavan ücret, yarından itibaren 4003 liraya yükselecek.

Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 23 Zam Geldi

Enerji ve toplu ulaşımda yapılan peş peşe zamların ardından bir kötü haber de uçak firmalarından geldi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılında uygulamaya konulan iç hat biletlerinin tavan fiyatı, 11 yıl sonra ilk kez nisan ayında değiştirilmiş ve 2 bin 500 liradan yüzde 30'luk artışla 3 bin 250 lira seviyesine çekilmişti.

Bu artıştan 3 ay sonra Türkiye'de görülen yüksek enflasyon ve hava taşımacılığında artan maliyetleri gerekçe gösteren firmaların talepleri sonucunda yurt içi uçuşlarda geçerli olacak tavan fiyat uygulamasına bir zam daha yapıldı.

Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 23 Zam Geldi - Resim : 1

YARINDAN İTİBAREN YÜZDE 23 ZAMLANACAK

Yapılan değişiklik sonrasında firmalar, yurt içi yapılacak bir uçuşta satılan biletlerin %80'ini 2503 TL fiyatlandırma ile müşterilerine sunulacak. Geri kalan %20'lik kısım ise 4003 TL olacak şekilde fiyatlandırılacak.

Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 23 Zam Geldi - Resim : 2

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