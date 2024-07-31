Yıl: 2012! Suikast Sonrası Bu Görüntüler Hatırlandı... Haniye, Erdoğan'la AKP Grup Toplantısı'nda

Hamas lideri Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi sonrası 2012'de Erdoğan'ın başbakanlık döneminde grup toplantısı yaptığı sıradaki bir görüntü gündem oldu. Görüntülerde Erdoğan'ın konuşması sırasında Haniye, AKP Grubu'nun olduğu salona giriyor ve kürsüde Erdoğan ile birlikte poz veriyorlar.

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Hamas lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haniye suikastına ilişkin "Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’ye yönelik Tahran’da gerçekleştirilen kalleş suikastı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Bu suikast; Filistin Davasını, Gazze’nin şanlı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesini akamete uğratmaya, Filistinlilerin moralini bozmaya, onları sindirmeye yönelik bir alçaklıktır" dedi.

Haniye'nin öldürülmesi ve Erdoğan'ın İsrail'e sert mesajı sonrası Erdoğan ile Haniye'nin temaslarından birinin görüntüleri gündem oldu. Görüntülerde Erdoğan, Başbakan olduğu 2012 yılında AKP Grup Toplantısında konuştuğu sırada Haniye salona giriyor.

Yıl: 2012! Suikast Sonrası Bu Görüntüler Hatırlandı... Haniye, Erdoğan'la AKP Grup Toplantısı'nda - Resim : 1

Erdoğan da Haniye'yi kürsüye davet ediyor ve birlikte kameralara poz veriyor. Bu sırada salonda kuvvetli alkış sesleri duyuluyor.

Yıl: 2012! Suikast Sonrası Bu Görüntüler Hatırlandı... Haniye, Erdoğan'la AKP Grup Toplantısı'nda - Resim : 2

Kaynak: Gerçek Gündem

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