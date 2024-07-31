Malatya'da Kaçakçılık Operasyonları: Onlarca Malzeme Ele Geçirildi

Malatya'daki kaçakçılık operasyonlarında 3 şahıs yakalandı. Onlarca kaçak malzeme ele geçirildi.

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Malatya'da Kaçakçılık Operasyonları: Onlarca Malzeme Ele Geçirildi

Malatya'da polis tarafından gümrük kaçağı ürün satışı yapan adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri gümrük kaçağı ürün satışı yapan adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 45 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 7 adet gümrük kaçağı akılı telefon, 2 adet gümrük kaçağı kulaklık, ele geçirildi.
Olayda, Y.K. , F.K. ve M.K.'ya “5607 SKM” den işlem yapıldı.

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