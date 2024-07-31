İBB, Boğaz Manzaralı Meşhur Arsayı Bugün Satıyor! Değeri Dudak Uçuklattı

İBB, mülkiyeti kendisinde olan Sarıyer'deki 829,43 metrekarelik turizm imarlı arsayı ihaleyle satışa çıkardı.

İBB, Boğaz Manzaralı Meşhur Arsayı Bugün Satıyor! Değeri Dudak Uçuklattı

Yeşilçam'ın ünlü filmlerinin çekildiği Grand Tarabya Oteli hemen yanındaki arsa satılıyor.

İBB tarafından Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak kullanılan boğaz manzaralı alanın metrekaresine 480 bin lira değer biçildi.

Arazi 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İhale bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu'nda saat 10.00'da başladı.

Şartnameye göre, söz konusu ihaleye katılacakların, 11 milyon 943 bin lira geçici teminat bedeli yatırması gerekiyordu.

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