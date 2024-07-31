Urla'daki Orman Yangını 18,5 Saat Sürdü: Evler Boşaltıldı, Çadırcılar Botlarla Alındı

İzmir'in Urla ilçesinde dün orman yangını başladı. Bölgedeki 7 ev tedbir amaçlı boşaltıldı, çadırda konaklayanlar botlarla alındı, ormandaki karavanlar ise çekildi. Alevler 18,5 saat sonra kontrol altına alındı.

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Urla ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde, ormanda dün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 dakika içerisinde müdahale etti.

Urla'daki Orman Yangını 18,5 Saat Sürdü: Evler Boşaltıldı, Çadırcılar Botlarla Alındı - Resim : 1

Bölgede 4 uçak, 8 helikopter, 50 arazöz, 6 su ikmal aracı, 4 dozer ve 5 yer ekibi görevlendirildi. Havanın kararması ile 2 gece görüşü özelliği olan helikopter ile havadan da müdahale devam etti.

Yangında alevlerin tehdit ettiği bölgede bulunan 7 ev tedbir amaçlı boşaltılırken, Papaz Koyu'nda bulunan 29 karavan ise çekildi. Koyda çadır kuranlar ise sahil güvenlik botları ile bölgeden uzaklaştırıldı.

Urla'daki Orman Yangını 18,5 Saat Sürdü: Evler Boşaltıldı, Çadırcılar Botlarla Alındı - Resim : 2

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Bölgeye gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra açıklamada bulundu.

Yangının, mangal kömürü üretim yerinde çıktığını ifade eden Vali Elban, "Öncelikle hepimizde geçmiş olsun. Burada çıkan yangın, bugün ilimizde 5'inci yangın. Maalesef aynı anda birçok bölgede yangın çıkınca ekiplerimiz bölünmek durumunda kalıyor. Bir mangal kömürü üretim tesisinde başladı. Savcılık talimatı ile işletme sahibi gözaltına alındı, işlemleri devam ediyor. Tabii böyle bir durumda bizim için en önemli şey can güvenliği. Sahil bölgesinde, Sahil Güvenlik botlarıyla 15 vatandaşımız tahliye edildi. 29 karavan ve 7 evdeki 135 vatandaşımızı hızlıca can güvenliği ve risk oluşmaması açısından tahliye ettik. 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve 434 personel ile müdahale devam ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Ama şu an köyümüzü tehdit eden bir durum söz konusu değil. Yanan bölgede ormanlık alan olarak nitelendirebileceğimiz kısımlar da var ama çoğu makilik alan. Yanan bölgede yol ve yerleşim yeri olmadığı için 4 dozerimiz yolu açmaya çalışıyor. Çok şükür bir can kaybımız ve yaralımız yok" dedi.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir Valisi Süleyman Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Urla, Yağcılar Mahallesi’nde çıkan orman yangını, kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, yangının kontrol altına alınmasında gayret ve özveriyle fedakarca görev yapan tüm personelimize teşekkür ederim. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ajanslar

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