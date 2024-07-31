Mersin'de Ele Geçirildi: Tam 50 Ton

Mersin'deki operasyonda tonlarca sahte toz deterjan ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin'de Ele Geçirildi: Tam 50 Ton

Mersin'de düzenlenen operasyonda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentteki 2 depoda sahte deterjan olduğunu belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 50 ton sahte toz deterjan ele geçirdi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İncelemelerde, toz deterjanların tuz görünümlü torbalarda Mersin'de getirildiği, bir markaya ait ambalajlarla paketlendiği tespit edildi.

Emniyette ifadelerine başvuruların zanlıların, ürünlerin başkasına ait olduğunu, paketleme işleminden sonra deterjanların yurt dışına götürüldüğünü beyan ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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