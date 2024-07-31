AKP-CHP Cephesinde 'Normalleşme' Adımları! Özel ile Erdoğan Birbirlerine Hiç Hakaret Davası Açmamış

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sabah gazetesine yaptığı açıklamalar üçüncü gününde de devam etti. Sabah yazarı Yavuz Donat'ın bugünkü söyleşisinin gündeminde siyaset arenasında nezaket, makama saygı ve hakaret vardı.

'TÜRKİYE'YE YAKIŞMAZ BU FOTOĞRAF'

31 Mart yerel seçimler sonrası Özel'in adımıyla Özel-Erdoğan düzeyinde başlayan ama AKP-CHP arasında 'normalleşme' olarak adlandırılan sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, "Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet partisi genel başkanının el sıkışmadığı bir fotoğraf karesinin içinde olmak istemiyorum. Olmaz yani... Türkiye'ye yakışmaz bu fotoğraf" dedi.

'O GİDİYOR DİYE BİZ GİTMEYECEKTİK'

Normalleşmeyi başarmamış olmaları halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılan ziyareti ya kendisinin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirmeyeceğini söyleyen Özel, "O gidiyor diye biz gitmeyecektik. Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet lideri selamlaşmadığı, tokalaşmadığı zaman böyle bir törende nasıl birlikte olacaklar? Rahmetli Kayahan, "Konser diye gittik, kanser olduk" diyordu... Konserle kanseri birbirine karıştırmamak lazım. Siyaset hem rekabet, hem nezaket, hem müzakere, hem mücadele işi... Bu dengeyi tutturmak lazım" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN 'MAKAMA SAYGI' SÖZLERİ CHP'DE NASIL KARŞILANDI?

Özel, kendisine 8 Nisan 2024'teki "Makama saygıdan asla taviz yok" sözleri hatırlatılıp CHP cephesinde nasıl karşılandığının sorulması üzerine şunları söyledi:

"İyi karşılandı... Tabii bir grup kötü niyetliyse diyecek bir şey yok. Çok iyi niyetli olan ama rahatsızlık duyan bir kitle de var. Onları anlıyorum... Seneler süren gerginlik ortamı... Ve diyorlar ki: 'Onlar bize şunu etti bunu etti... Şimdi sen geldin, böyle diyorsun.' Ama zaman içinde ne demek istediğimi gördüler. Yani... Muhalefet etmekle hakaret etmek arasında bir fark var. Doğruları söylemeye devam edeceğiz... Fakat kesinlikle hakaret etmeyeceğiz."

'CUMHURBAŞKANINI BAYRAMDA ARAMAMAK NE DEMEK?

Siyaset tarihinden muhalefet ile iktidar arasındaki 'el sıkmama' polemiklerinin hatırlatılması üzerine Özel, "Yurdun dört bir yanında miting yapıyorum. Çay mitingi... Buğday mitingi... Emekli mitingi... Asgari ücret mitingi. Miting niçin yapılır? İktidarın dikkatini çekmek için... Muhalefetin doğru tarafı budur.

Ama Anıtkabir'de el sıkışmamak ne oluyor? Veya Cumhurbaşkanı'nı bayramda aramamak ne demek? Budur... Makama saygı... Ve o makamda oturan şahsiyete saygı budur... Siyaset budur" dedi.

'CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU TALİMATINI BEN VERDİM'

Özel, Erdoğan'a ziyareti ve ardından Erdoğan'ın iade-i ziyaretine gelen eleştirilere ise şöyle yanıt verdi:

"Arkadaşlarıma şunu dedim... Bu devletin gelenekleri var... Biz bunları unutmuş olabiliriz. Önce ben gittim. Randevu istedim ve Cumhurbaşkanı'nı ziyaret ettim. Sonra... Cumhurbaşkanı, bize iade-i ziyarette bulunacağını bildirdi... 10 dakika sonra arkadaşlara talimat verdim... Külliye'den Cumhurbaşkanlığı Forsu isteyin dedim. Sayın Erdoğan geldiğinde... CHP Genel Merkezi'ne o forsu çektik... Niçin? Cumhurbaşkanı bir yere giderse... Orada... İçeride olduğunun herkes tarafından bilinmesi için. Biz bunu yaptık... İyi ettik... Elimize mi yapıştı?"

'ERDOĞAN'A HİÇ HAKARET DAVASI AÇMADIM'

Özel, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"5 Kasım'da genel başkan seçildim... Ve şu ana kadar da Sayın Erdoğan'a hiç hakaret davası açmadım.

Cumhurbaşkanı da bana dava açmadı. Aramızda bir anlaşma mı var? Hayır... Birbirimize hakaret etmediğimiz için dava açılmıyor. Kötü söz söylemezsen, kötü söz duymazsın."