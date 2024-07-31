Özgür Özel, Basına Kapalı Grup Toplantısında Neler Söyledi? Eylül Ayını İşaret Etti...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Meclis’in yaz tatiline girmesinin ardından parti grubunu son kez basına kapalı olarak CHP’nin grup salonunda topladı.

Edinilen bilgiye göre Özel, toplantıda milletvekillerine yasama dönemi boyunca yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. İlk olarak hayvanlarla ilgili “ötanazi”yi de içeren yasa teklifinin görüşmelerine ilişkin konuştuğu belirtilen Özel’in, milletvekillerine “CHP grubu iyi bir sınav verdi. Tam bir direniş gösterdiniz. Çabalarınız için teşekkür ederim” dediği öğrenildi.

Özel’in milletvekillerine “Bu bir tatil değil. Seçim bölgelerinde çalışmalarınıza devam edin. Önümüzdeki dönem yoğun olacak. Parlamento varmış gibi çalışın” mesajını verdiği kaydedildi.

Partisinin kuruluş yıldönümü olarak kabul ettiği 4 Eylül’de Sivas’ta yapacakları tüzük kurultayına ilişkin konuşan Özel’in, “Söz verdiğim gibi eylül ayında yapacağım. 4 Eylül’de birlikte Sivas’ta olacağız. 5-6-7-8-9 Eylül’de Ankara’da devam edeceğiz. Burada parti programına da çalışacağız. En demokratik şekilde, bütün bileşenlerin görüşlerini alarak kurultayı yapacağız. Sizinle de tekrar süreçte bir araya gelip görüşlerinizi alacağız. Haftaya da gerekli işlemleri başlatıyoruz” dediği öğrenildi. Bu kapsamda Özel’in gelecek hafta hem partisinin il başkanlarıyla hem de parti meclisi üyeleriyle bir araya gelerek resmi olarak tüzük kurultayı kararı alması bekleniyor. Partinin hafta başında yaptığı merkez yönetim kurulu toplantısında da kurultay kararının alındığı kaydediliyor.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, tüzük kurultayı için partide bir çalışma grubu oluşturulacağını da aktaran vekiller, “Tüzükle ilgili gruptan da görevlendirmeler olacak. Örgütten, gruptan, yönetimden görevlendirmeler olacak. Ortak bir çalışma çıkacak” bilgisini paylaştı.

GİRESUN’DA FINDIK MİTİNGİ

Milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürürken CHP lideri Özel de sahada kalmaya devam edecek. Bu kapsamda Özel bugün Eskişehir’de il başkanlığını ve belediyeyi ziyaret edecek. Yarın Burdur’da partisinin il belediye başkanlarıyla bir araya gelecek olan Özel, cuma günü de tematik mitingleri kapsamında fındık üreticileriyle saat 14.00’te Giresun’da Atatürk Meydanı’nda miting yapacak.