Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı

Jandarma ekipleri Edirne'de kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenledi. Çalışmalar kapsamında 23 kaçak göçmen yakalanarak Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Edirne'de Kaçak Göçmen Operasyonu: 23 Kişi Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin göçmen kaçaklığına karşı mücadelesi devam ediyor.

Jandarma ekipleri tarafından devam eden denetimler çerçevesinde Edirne'nin Budakdoğanca köyünde 6 Suriye, Lalapaşa ilçesine bağlı Büyünlü köyünde 5 Mısır, Havsa ilçesine bağlı Hasköy'de 12 muhtelif uyruklu olmak üzere toplamda 23 düzensiz göçmen yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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