Mahkemeden Flaş Karar: Ünlü Haber Sitesi Kapatıldı

Ünlü haber sitesine erişim engellendi. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi, Medyaradar sitesine erişimi engelledi. Peki Medyaradar yayın hayatına yeniden dönecek mi?

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Mahkemeden Flaş Karar: Ünlü Haber Sitesi Kapatıldı

Özellikle ‘Kesin Kalem’ takma adlı yazarının yazılarıyla ünlenen haber sitesi Medyaradar, mahkeme kararıyla şoku yaşadı.

Mahkemeden Flaş Karar: Ünlü Haber Sitesi Kapatıldı - Resim : 1

MEDYARADAR'A SADECE BU YÖNTEMLE GİRİŞ YAPILIYOR

30 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6987 sayılı İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi kararına göre Medyaradar sitesine erişim engeli getirildi. Haber sitesine yalnızca yurt dışı IP adresinden ve Twitter ürerinden gelenler giriş yapabiliyor. Medyaradar’a ayrıca VPN uygulamalarını kullanarak ve Twitter üzerinden giriş yapabiliyor.

Mahkemeden Flaş Karar: Ünlü Haber Sitesi Kapatıldı - Resim : 2

MEDYARADAR YAYINA YENİDEN DÖNEBİLİR

Medyaradar haber sitesinin avukatlarının erişim engeli kararının ayrıntılarına ulaştıktan sonra gerekli hukuki işlemleri hızla yapması bekleniyor. Bunun ardından Medyaradar’ın tekrar yayına başlaması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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