Diyanet'ten 81 İl İçin Talimat: Türkiye'deki Camilerden Haniye İçin Sela Sesleri Yükseldi

Hamasi lideri İsmail Haniye’nin İran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından dünyadan çok sayıda tepki geldi.

Türkiye’nin birçok kentinde de Haniye için camilerden sela okunduğu bilgisi sosyal medya kullanıcılarınca paylaşılmaya başlandı.

Elazığ’dan paylaşılan bir görüntüde, selada, “Hamas lideri İsmail Haniye Siyonist İsrail tarafından şehit edilmiştir. Allah şehadetini kabul eylesin” denildi.

Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın görevi devralma töreni için Tahran’da bulunduğu sırada, konakladığı eve düzenlenen hava saldırısıyla öldürülmüştü.