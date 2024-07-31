65 Ülkeye Ürün Gönderen Dev Türk Şirketi İflas Etti! Çalışanlar İşsiz Kalacak

Ekonomik kriz nedeniyle ülke genelinde iflas eden şirketlerin sayısında artış yaşanıyor. Özellikle, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde iflas eden şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ankara'dan yeni bir iflas haberi daha geldi. Ankara Sincan'da bulunan Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 28 yıl önce kurulan Palme Makina iflas etti. İş ve inşaat makinalarının üretimi yapan firmanın 65 ülkeye ihracat yaptığı açıklandı.