65 Ülkeye Ürün Gönderen Dev Türk Şirketi İflas Etti! Çalışanlar İşsiz Kalacak
Ankara Sincan'da bulunan Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 28 yıl önce kurulan Palme Makina'nın iflas eden şirketler arasına katıldığı öğrenildi. Dev şirketteki çalışanların durumu belirsizliğini koruyor.
Ekonomik kriz nedeniyle ülke genelinde iflas eden şirketlerin sayısında artış yaşanıyor. Özellikle, İstanbul ve Ankara gibi kentlerde iflas eden şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ankara'dan yeni bir iflas haberi daha geldi. Ankara Sincan'da bulunan Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 28 yıl önce kurulan Palme Makina iflas etti. İş ve inşaat makinalarının üretimi yapan firmanın 65 ülkeye ihracat yaptığı açıklandı.
Ekonomik kriz dev bir firmanın daha iflas etmesine neden oldu. Başkentte 6 farklı ürün grubunda 129 modelle Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin (İMDER) ilk yerli üreticisi olarak tarihe geçen Palme Makina da ekonomik krizin kurbanı oldu ve iflas etti.
Ekonomik sıkıntıları gidermeye çalışan, dev şirket, son bir gayretle mahkemeye başvurmuş, konkordato (mahkeme onaylı alacaklı anlaşması) talebinde bulunmuştu.
Ancak Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi, 65 ülkeye ihracat yapan dev şirketin iflasına kararı verdi.
Dev firmanın yüzlerce kişiye istihdam sağladığı ve Türkiye genelinde çok sayıda bayisi olduğu açıklandı. (Yeniçağ)