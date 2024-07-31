15 Yıldır Çadırda Yaşayan Kişi Ölü Bulundu

Manisa'da arkadaşlarına ait zeytinlikteki bir çadırda tek başına yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Yeder ölü bulundu. Yeder'in 15 yıl önce eşinden boşandığı ve o zamandan beri çadırda yaşadığı ortaya çıktı.

15 Yıldır Çadırda Yaşayan Kişi Ölü Bulundu

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde, 15 yıl önce eşinden boşandığı öğrenilen ve yanına kimseyi istemeyen 64 yaşındaki Mustafa Yeder, arkadaşlarına ait zeytinliğe çadır kurarak burada yaşamaya başladı. Defalarca hastaneye götürülen ve sahip çıkmaya çalışılan 2 çocuk sahibi Yeder, 15 yıl boyunca derme çatma çadırda yaşamını sürdürdü.

Kendisinden haber alınamaması üzerine zeytinliğe gelen yakınları Yeder'i hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mustafa Yeder'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 4 gün önce öldüğü belirlenen Yeder'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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