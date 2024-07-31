Kars Valiliği, Haniye'nin Ölümü Nedeniyle Konser İptal Etti

Kars Valiliği, Hamas lideri Haniye'nin ölümü nedeniyle bugün düzenlenecek konseri iptal ettiğini duyurdu. Kars Valisi Polat ise başsağlığı mesajı yayımladı.

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Kars Valiliği, Haniye'nin Ölümü Nedeniyle Konser İptal Etti

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonrası ölmesi nedeniyle Kars Valiliği, bugün düzenlenmesi planlanan konseri iptal etti. Kars Valiliği, bugün Bedesten bölgesinde düzenlenecek konsere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Kars Valisi Ziya Polat da sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajda "Tahran'da gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyorum. Rabbim şehadetini kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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