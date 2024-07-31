İran'da Haniye İçin 3 Günlük Yas İlan Edildi

İran'da Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

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İran'da Haniye İçin 3 Günlük Yas İlan Edildi

Hamas Lideri İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti. Haniye'nin öldürülmesi üzerine İran'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın hükümet yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre; İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti bir bildiri yayınlayarak üç günlük yas ilan etti.

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Kaynak: ANKA

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