İran'da Haniye İçin 3 Günlük Yas İlan Edildi

Hamas Lideri İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucunda hayatını kaybetti. Haniye'nin öldürülmesi üzerine İran'da 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

İran'ın resmi haber ajansı İRNA'nın hükümet yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre; İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti bir bildiri yayınlayarak üç günlük yas ilan etti.

Kaynak: ANKA