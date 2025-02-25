Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Herkes Araştırmaya Başladı: Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler Neler?



Kusmak (İsteyerek): Kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması orucu bozar. Ancak kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz.

Cinsel İlişki: Ramazan'da oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar, hem kaza hem de kefaret gerektirir.

Sakız Çiğnemek: Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğu için, bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple sakız çiğnemek orucu bozar.