Ramazan Ayına Sayılı Günler Kala Herkes Araştırmaya Başladı: Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler Neler?
Ramazan ayının gelmesine kısa bir zaman kala, oruç ibadetini yerine getirecek vatandaşlar orucu bozan ve bozmayan durumları araştırmaya başladı. Peki, orucu bozan ve bozmayan durumlar nelerdir? İşte Diyanet'e göre oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenler...
Kaynak: Haber Merkezi
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, orucu bozan ve bozmayan durumları merak etmeye başladı. Oruç tutmanın temel unsurları yemek yememek, içecek içmemek ve cinsel ilişkiden uzak durmak yani kısaca nefsine hakim olmaktadır. Dalgınlıkla bir şey yiyen ve içen kişiler ise böyle durumlarda orucun bozulup bozulmadığını merak ediyor. İşte Diyanet'e göre orucu bozan ve bozmayan durumlar...
ORUCU BOZAN DURUMLAR
Yemek ve İçmek: Orucun temel unsuru olan yemek, içmek ve cinsel ilişkiden uzak durmak, kasten yapıldığında orucu bozar. Sigara, nargile gibi tütün ürünleri ile uyuşturucu maddeler de bu kapsamdadır.
İlaç Kullanımı: Ağızdan alınan her türlü ilaç orucu bozar.
Kusmak (İsteyerek): Kişinin kendi isteğiyle ağız dolusu kusması orucu bozar. Ancak kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz.
Cinsel İlişki: Ramazan'da oruçlu olduğunu bile bile cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar, hem kaza hem de kefaret gerektirir.
Sakız Çiğnemek: Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğu için, bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple sakız çiğnemek orucu bozar.
ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR
Unutarak Yemek İçmek: Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Ancak hatırlayınca hemen yeme içme kesilmelidir.
Kendiliğinden Kusmak: Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz.
Aşı Olmak: Besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.
Diş Tedavisi (Dikkatli Yapıldığında): Diş tedavisi sırasında boğaza su, kan veya tedavi malzemesi kaçırmamak kaydıyla oruç bozulmaz.
Diş Fırçalamak (Dikkatli Yapıldığında): Boğaza su kaçırmadan diş fırçalamak orucu bozmaz. Ancak diş macunu veya suyun boğaza kaçması halinde oruç bozulur.
Ağda veya Epilasyon Yaptırmak: Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz.
ORUCU TUTARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Oruçlu olan kimse, orucu bozacak şeylerden kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli durumlardan da kaçınmalıdır.
Eşlerin birbirlerini öpmeleri veya sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Ancak bu durumda boşalma meydana gelirse oruç bozulur ve kaza gerekir.
Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler.