2025 ORUÇ FİDYESİ: Ramazan Ayında Oruç Tutamayanlar Ne Kadar Para Ödeyecek? 1 Günlük Oruç Fidyesi (Kefareti) Ne Kadar, Kaç TL?

İslam dünyasının en kutsal aylarından biri olan Ramazan, bu yıl 1 Mart 2025 tarihinde başlayacak. 29 gün sürecek olan bu mübarek ayda, sağlığı yerinde olanlar oruç tutarken, tutamayacak durumda olan kişiler fidye ödeyerek bu ibadeti yerine getirebilecek. Ramazan ayı yaklaşırken oruç tutamayacak durumda olan vatandaşlar 2025 yılına ait oruç fidyesi (kefareti) bedelini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl için 1 günlük oruç fidye bedelini açıkladı. Peki, 1 günlük 2025 oruç fidyesi ne kadar, kaç TL? Oruç tutmayanlar ne kadar para ödeyecek? İşte detaylar...