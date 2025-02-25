2025 ORUÇ FİDYESİ: Ramazan Ayında Oruç Tutamayanlar Ne Kadar Para Ödeyecek? 1 Günlük Oruç Fidyesi (Kefareti) Ne Kadar, Kaç TL?
Ramazan ayı yaklaşırken oruç tutamayacak durumda olan vatandaşlar için 2025 yılına ait oruç fidyesi (kefareti) belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl için 1 günlük oruç fidyesini açıkladı. Peki, 1 günlük 2025 oruç fidyesi ne kadar, kaç TL? Oruç tutmayanlar ne kadar para ödeyecek? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
İslam dünyasının en kutsal aylarından biri olan Ramazan, bu yıl 1 Mart 2025 tarihinde başlayacak. 29 gün sürecek olan bu mübarek ayda, sağlığı yerinde olanlar oruç tutarken, tutamayacak durumda olan kişiler fidye ödeyerek bu ibadeti yerine getirebilecek. Ramazan ayı yaklaşırken oruç tutamayacak durumda olan vatandaşlar 2025 yılına ait oruç fidyesi (kefareti) bedelini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl için 1 günlük oruç fidye bedelini açıkladı. Peki, 1 günlük 2025 oruç fidyesi ne kadar, kaç TL? Oruç tutmayanlar ne kadar para ödeyecek? İşte detaylar...
1 GÜNLÜK ORUÇ FİDYESİ 2025'TE NE KADAR OLDU?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2025 yılı oruç fidyesi bedeli, günlük 180 TL olarak açıklandı. Fidye bedeli, bir kişinin bir gün boyunca doyabileceği yiyecek miktarını veya bunun maddi karşılığını ifade ediyor. Fidye, Ramazan ayı boyunca düzenli olarak verilebileceği gibi, Ramazan ayı sonunda toplu olarak da ödenebilir.
KİMLERİN ORUÇ FİDYESİ VERMESİ GEREKİR?
Oruç fidyesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen kişiler için zorunlu hale geliyor. Özellikle İleri yaşta olup sağlık sorunları nedeniyle oruç tutamayanlar, şifa ümidi olmayan kronik hastalar, hamile ve emzirme döneminde olup oruç tutması sakıncalı olan kadınlar, hac ve umre ibadetlerinde eksiklik yaşayanlar oruç fidyesi ödeyerek ibadetlerini yerine getirirler.
ORUÇ FİDYESİ NASIL ÖDENİR?
Fidye ödemeleri, nakit olarak yapılabileceği gibi, doğrudan ihtiyaç sahiplerine yiyecek veya erzak yardımı şeklinde de gerçekleştirilebilir. Oruç fidyeleri, Ramazan ayı içerisinde günlük olarak ödenebileceği gibi, toplu halde Ramazan sonunda da ödenebilir. Ancak Ramazan gelmeden önceden fidye ödemesi olmaz.
FİDYE İLE KEFARET ARASINDAKİ FARK NEDİR?
Fidye, oruç tutamayanların her gün için belirlenen bedeli ödemesi anlamına gelirken, kefaret ise mazeretsiz şekilde oruç tutmayan veya orucunu kasıtlı olarak bozan kişiler için geçerlidir. Kefaret, arka arkaya 60 gün oruç tutmayı veya 60 yoksulu doyurmayı gerektirir.