Yok Böyle Vicdansızlık! Depremzedeleri Vurgun İçin Kullandılar

Kahramanmaraş'ta vicdanları yaralayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Şüpheliler 'hediye çeki' vaadiyle 260 depremzedenin kimlik bilgilerini ele geçirdi. Depremzedeler adına hesap açan dolandırıcılar, açtıkları hesapları yasa dışı bahis sitelerinde kullandı. Şüphelilerin 200 milyon liralık işlem yaptığı tespit edildi.

Yok Böyle Vicdansızlık! Depremzedeleri Vurgun İçin Kullandılar

Kahramanmaraş'ta 10 ay önce karakola giden bir kişi, bilgisi dışında adına hesap açıldığını belirtip şikayetçi oldu. Polis, şikayetle ilgili araştırma başlatırken, kendilerinin bilgileri dışında hesap açıldığına dair şikayetler de artmaya başladı. Bunun üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde özel ekip kuruldu.

BİN LİRALIK HEDİYE ÇEKİ VAADİ

Şikayetçilerin depremzedeler olduğunu belirleyen özel ekip, yaptığı araştırmada konteyner kentlerde 1000’er liralık hediye çeki dağıtıldığını, çekleri dağıtanların kayıt alma bahanesiyle depremzedelerin tüm kimlik bilgilerini alıp, hayırsever kişiye gönderilmesi için de fotoğraf ve görüntülerini çektiğini tespit etti.

YASA DIŞI BAHİSTE KULLANDILAR

Kimlik bilgileri ile 260 depremzede adına açılan hesapları inceleyen özel ekip, hesapların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığını ve toplamda 200 milyon liralık para transferinin gerçekleştiğini belirledi.

10 aylık çalışma sonunda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 8 kişi, Kahramanmaraş, Adana, Artvin ve Ankara’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda birçok dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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