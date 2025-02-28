Sürücü Virajı Alamadı, Otomobil Tarlaya Devrildi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde virajı alamayan otomobil tarlaya devrildi. Kazada bir kişi yaralanırken, ekipler inceleme başlattı.

Sürücü Virajı Alamadı, Otomobil Tarlaya Devrildi

Tokat'ın Erbaa ilçesi Salkımören köyü yolu üzerinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, K.C.Ç. yönetimindeki 60 ABP 481 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazanın ardından araçta sıkışan sürücü, olay yerine ulaşan Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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