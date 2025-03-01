Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı’ndan Önemli Ülkelerde Büyükelçilik Değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze alındı, KKTC Büyükelçiliği'ne Ali Murat Başçeri atandı.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı! Cumhurbaşkanı’ndan Önemli Ülkelerde Büyükelçilik Değişikliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

KKTC BÜYÜKELÇİSİ MERKEZE ÇEKİLDİ

Karara göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim merkeze çekilirken onun yerine Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Ali Murat Başçeri atandı.

Panama Büyükelçiliğine Armağan İnci Ersoy, Laos Büyükelçiliğine Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mekin Mustafa Kemal Ökem, Hindistan Büyükelçiliğine Ali Murat Ersoy, Singapur Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu üyesi Sadık Arslan, İtalya Büyükelçiliğine Elif Çomoğlu Ülgen atandı.

Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ise merkeze çekildi.

Aynı zamanda Dünya Ticaret Örgütü Türkiye Daimi Temsilcili görevine Hakan Çakıl'ın atandığı açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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