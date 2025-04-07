Yeni Ekonomi Kadrosunda ‘Hafize Gaye Erkan’ İddiası, Çarpıcı ABD Senaryosu

Gerçek Gündem yazarı Hatice Turhan'ın geçtiğimiz haftalarda gündeme getirdiği Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak oluşturulan Yatırım ve Finans Ofisi'nin başkanlığına eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın atanacağı iddiasına ilişkin Nefes yazarı Nuray Babacan, kulislerde konuşulanları yazdı.

Babacan, iktidar kulislerinde ‘alternatif bir ekonomi yönetimi oluşmasını sağlayacağı' ve 'iki başlı ekonomi yönetiminin zaten zor kontrol edilen ekonomiyi yoldan çıkaracağı' görüşlerinin hakim olduğunu kaleme aldı.

"Saraya yeni ekonomi kadrosu" başlıklı yazısında, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nuray Babacan, "Erkan’ın görevden alınma gerekçesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le olan uyum sorunu, ABD’ye dönmek yerine Türkiye’de kalarak yeni görev beklemesi, önce OECD temsilcisi ardından da Saray’da etkin bir göreve getirileceği iddiaları hep önümüze düştü. Türkiye’nin Erkan’a görev bulmaktan başka meselesi yokmuş gibi…" değerlendirmesini yaptı.

28 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynaklan Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirilerek, “Yatırım ve Finans Ofisi” oluşturulduğunun altını çizen Babacan, daha sonra Erkan’ın isminin yeniden gündeme geldiğini vurguladı.

'CUMHURBAŞKANI İKNA EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

Kulislerde, konuşulan görüşleri de yazan Babacan, "Erkan’ın bu ofisin başkanlığına getirilebileceğini savunanlar, ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’la iyi ilişkilerini gerekçe gösteriyor. ABD ile yeni dönemde kurulacak ekonomik ilişkilere özel anlam yükleyen çevrelerin, bu ilişkinin faydası olacağı tezini işlediği ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı da bu noktadan ikna etmeye çalıştığı öne sürülüyor" diye aktardı.

'İKİ BAŞLI EKONOMİ YÖNETİMİ' İDDİASI

Öte yandan farklı açıdan bakanların da endişeli olduğunu belirten Babacan, "Erkan’ın yatırım ofisinin başkanlığına getirilmesinin, Saray’da ‘alternatif bir ekonomi yönetimi’ oluşmasını sağlayacağı, iki başlı ekonomi yönetiminin zaten zor kontrol edilen ekonomiyi yoldan çıkaracağını dile getiriyorlar" ifadelerine yer verdi.

'YENİ CEPHE' VURGUSU

Eski ekonomi yönetiminin temsilcisi olan Merkez Bankası eski Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun da Bakan Şimşek’e rağmen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na atanmasıyla başladığını da hatırlatan Babacan, "Kavcıoğlu’nun yerine Merkez Bankası Başkanlığına getirilen ve kısa sürede görev anlayışı, ailesinin müdahaleleri ve kişisel yaklaşımlarıyla sorun olan Hafize Gaye Erkan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bu göreve getirilmesini ‘yeni cephe açmak’ olarak nitelendirenler var" görüşünü savundu.

Kaynak: Nefes