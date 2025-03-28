Hatice Turhan Yazdı: Hafize Gaye Erkan Ankara’ya Dönüyor

Sevgili okuyucularım. Beni takip edenler bilir. Ankara’da duymadığım yoktur. Yıllar evvel bir iş adamı dostum Türkiye’de para kazanmak isteyen iş adamlarının Resmi Gazete okuması gerektiğini anlatmıştı. Ben de siyasi gelişmeleri takip etmek için Resmi Gazete’yi özellikle de Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini takip ederim.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan 183 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Dijital Dönüşüm Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi kapatıldı. Finans Ofisi ve Yatırım Ofisi ise "Yatırım ve Finans Ofisi" adı altında birleştirildi. İşte vereceğim haber tam da buradan.

183 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

Hatırlarsınız Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden ayrılmış, bir de süre ortalıkta görünmemişti. Taa ki, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için gittiği New York’a kadar. Türk Evi’nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayanlar arasındaydı.

Sonra yine bir sessizlik dönemi geldi. Şimdi de Hafize Gaye Erkan’ın yeni bir görev ile Ankara’ya döneceğini öğrendim. Bugünkü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Yatırım ve Finans Ofisi var ya? İşte onun başına Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan geçecekmiş. Erkan’ın geçen sürede bir çok proje hazırladığı, göreve başlar başlamaz uygulamaya girişeceği de konuşuluyor. Ben Hafize Hanım’a şimdiden “Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın” diyorum.

İşte size bayram öncesinin son bomba kulisi.