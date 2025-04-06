Çorum'da Yangın Paniği! İnşaat Halindeki Bina Alevlere Teslim

Çorum'da inşaat halindeki bir binada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, inşaat malzemelerinde hasar meydana geldi.

Çorum'da Yangın Paniği! İnşaat Halindeki Bina Alevlere Teslim

Çorum'un Alaca ilçesi Yıldızhan Mahallesi Çiçek Sokak'ta bulunan inşaat halindeki binada henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bina içerisindeki inşaat malzemelerini sardı.

CAN KAYBI VEYA YARALANMA YOK

Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken binadaki çok sayıda inşaat malzemesinde hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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