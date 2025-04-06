Ayağı Makineye Sıkışan İşçinin Yardımına İtfaiye Koştu
Burdur’da bahçesini çapalarken ayağı çapa makinesine sıkışan vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavisine devam edilebilmesi için Antalya’ya sevk edildi.
Olay, saat 14.45 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Yeşil Hasan Damı Sokak’ta yaşandı. Alınan bilgilere göre, evinin bahçesinde çapa yapan Abdil A.’nın (34) ayağı bir anlık dalgınlık sonucu çapa makinesine kaptırması sonucu ayağında kırık meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, itfaiye ekipleri ayağı sıkıştığı noktadan kurtarırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı şahıs, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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