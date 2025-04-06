Siirt’te Yaşanan Trafik Kazasında 1’i Ağır 3 Kişi Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesi girişinde trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Siirt’te Yaşanan Trafik Kazasında 1’i Ağır 3 Kişi Yaralandı

Kurtalan çevreyolunda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

Kaza esnasında araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ihbarla bölgeye gönderilen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yaşanan kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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