Siirt’te Yaşanan Trafik Kazasında 1’i Ağır 3 Kişi Yaralandı

Kurtalan çevreyolunda ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi.

Kaza esnasında araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar, ihbarla bölgeye gönderilen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yaşanan kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA