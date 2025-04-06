Evinde Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda, bir içimlik olarak hazırlanmış satışa hazır halde 66 fişek esrar ile yakalanan U.Y.Ç., gözaltına alındı.

Evinde Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla U.Y.Ç.'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin evine bu sabah operasyon gerçekleştirdi.

Evdeki aramada bir bölümü 'fişek' olarak tabir edilen 'birer' içimlik olarak sarılmış, bir bölümü de kilit poşetler içerisinde 66 esrar ele geçirildi. U.Y.Ç., gözaltına alındı.

Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

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