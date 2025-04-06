Evinde Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla U.Y.Ç.'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit etti. Şüphelinin evine bu sabah operasyon gerçekleştirdi.

Evdeki aramada bir bölümü 'fişek' olarak tabir edilen 'birer' içimlik olarak sarılmış, bir bölümü de kilit poşetler içerisinde 66 esrar ele geçirildi. U.Y.Ç., gözaltına alındı.

Şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA