Bursa’da Yaşlı Adama 2 Gündür Ulaşılamıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde köpeği ile birlikte gezmek için evden ayrılan 65 yaşındaki Yusuf İliçek’ten 2 gündür haber alınamıyor.

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Bursa’da Yaşlı Adama 2 Gündür Ulaşılamıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çöreler Mahallesi'nde yaşayan Yusuf İliçek (65), geçtiğimiz gün sabah saatlerinde köpeği ile birlikte dolaşmak amacıyla evinden ayrıldı. Akşam İliçek'e ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

İhbar sonrası harekete geçen ekipler, İliçek'in bulunması için mahallede ve çevresinde arama faaliyetlerine başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de dahil olduğu çalışmalar bölgede sürüyor.

Kaynak: İHA

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