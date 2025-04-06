Bursa’da Yaşlı Adama 2 Gündür Ulaşılamıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çöreler Mahallesi'nde yaşayan Yusuf İliçek (65), geçtiğimiz gün sabah saatlerinde köpeği ile birlikte dolaşmak amacıyla evinden ayrıldı. Akşam İliçek'e ulaşamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi.

İhbar sonrası harekete geçen ekipler, İliçek'in bulunması için mahallede ve çevresinde arama faaliyetlerine başladı. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de dahil olduğu çalışmalar bölgede sürüyor.

Kaynak: İHA