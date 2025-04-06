Bingöl’de 171 Sürücüye Ceza

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, trafik kurallarına uymayan 171 sürücüye ceza kesildi.

Bingöl’de 171 Sürücüye Ceza

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü şehiriçi ve bölge trafik ekiplerince 693 araç ve sürücüye denetlenme gerçekleştirildi.

Denetimlerde kurallara uymayan 171 araç ve sürücüye trafik idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Genç Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 1.36 gram top esrar maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı aktarıldı.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmaları neticesinde şüpheli bir aracın il dışından gelerek uygun olmayan malzemeler satmaya çalıştıkları anlaşıldı. Ekipler tarafından şüpheli şahısların yakalandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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