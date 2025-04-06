Alevlere Teslim Olan Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alevlere Teslim Olan Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın, Aksu Mahallesi Hanımısuyu Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları neticesinde, yangın çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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