Sağanak Yağış Tekirdağ’ı Etkisi Altına Aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterirken, yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanak Yağış Tekirdağ’ı Etkisi Altına Aldı

Kentte bir anda bastıran sağanak yağış, Süleymanpaşa ilçesinde günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle kent merkezinde etkili olan yağış sebebiyle bazı caddeler adeta dereye döndü. Yağışın etkisiyle araçlar su birikintileri arasında ilerlemekte zorluk yaşarken, bazı vatandaşlar ise yol kenarlarında durarak yağışın etkisinin geçmesini bekledi.

Meteoroloji’den yapılan uyarılara göre yağışın kent genelinde aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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