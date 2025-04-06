Edirne’de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne’de gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, trafikte ise yoğunluk yaşandı.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, dikkatli olmaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da ıslanmamak için kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: İHA