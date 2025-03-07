Ordu'da Doğalgaz Kamyoneti Marketin Önünde Zor Durdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, doğalgaz firmasına ait kamyonet bir markete çarpmaya ramak kala durdu. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Ordu'da Doğalgaz Kamyoneti Marketin Önünde Zor Durdu

Kaza, Ordu’nun Ünye ilçesinde Liseler Mahallesi Akkuş Niksar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Burak B. yönetimindeki 52 AAB 004 plakalı otomobil, tali yoldan ana caddeye çıkarken, karşı yöne geçmeye çalışan Hüseyin Ç. idaresindeki 34 FL 9040 plakalı doğalgaz kamyonetiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de direksiyon hakimiyetini kaybederken, kamyonet bir marketin önünde güçlükle durabildi. Marketin duvarına çarpmadan duran araç, büyük bir kazayı önledi. Kazanın maddi hasarla atlatıldığı belirtilirken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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